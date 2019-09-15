مصر | حبس سيدتين بحوزتهما 187 قطعة ذهب صيني بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سيدتين بحوزتهما 187 قطعة ذهب صيني بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما مشغولات ذهبية من داخل محلات الذهب الصينى، وطالبت سرعة تحريات المباحث حولهم.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على سيدتين بحوزتهما مشغولات ذهبية من متحصلات وقائع سرقة حال عرضهما للبيع بالجمالية.



كانت قد وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام ربة بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة القسم وبحوزتها 80 خاتم ذهب صينى، 96 دلاية ذهب صينى،11 غويشة ذهب صينى واعترفت بسرقتها من داخل محلات الذهب الصينى بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.



كما تم عقب تقنين الإجراءات ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين، حال عرضها مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم وبحوزتها 7 خواتم ذهب، 2 أسورة ذهب، سلسلة ذهب كبيرة الحجم، واعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بمحافظة الجيزة، أثناء مباشرة عملها داخل المنزل، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات. كما تم عقب تقنين الإجراءات ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين، حال عرضها مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم وبحوزتها 7 خواتم ذهب، 2 أسورة ذهب، سلسلة ذهب كبيرة الحجم، واعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بمحافظة الجيزة، أثناء مباشرة عملها داخل المنزل، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات. وتنص عقوبة السرقة في المادة 314 على أن يعاقب المتهم بالسجن المشدد من قاما بارتكاب السرقة بالاكراه، وأما المادة 315 نصت على كل من قاما بالسرقة فى الطريق العام سواء كانت داخل المدن او خارجها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. Advertisements