أخبار مصر | بهاء أبوشقة: عهد السيسي هو العصر الذهبي للمرأة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهاء أبوشقة: عهد السيسي هو العصر الذهبي للمرأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، مشيرا إلى أن الاهتمام البالغ بالمرأة لم يأت من فراغ لأنها جديرة بذلك بعد نجاحها في مجالات عديدة فهي الطبيبة والمهندسة والقاضية والإعلامية والأم والأخت والزوجة، جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، اليوم الأحد، حيث أكد "أبوشقة" أن الاستحقاقات المُقبلة في مجلس الشيوخ والنواب والمحليات تستوجب الاستعداد الكامل لنحصد من الأصوات ما يليق بمكانة وقيمة وقامة هذا الحزب العريق الذي يمتد جذوره إلى 100 عام من السياسية والوطنية.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أنه فيما يتعلق بالمرأة المصرية فتعديل الدستور اختصها بنسبة 25 % لا تقل عنها من المقاعد، قائلا:"وإن كنت أرى أنها نسبة ضئيلة لمكانة وقيمة وجهود المرأة المصرية، وعندما نوقش هذا النص كان هناك اتجاه لتخفيض تلك النسبة، لكن حزب الوفد أصر على أن تكون النسبة أقلها 25% أو أزيد وليس أقل".

وشدد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، على أن حزب كان ومازال وسيكون نصيرا للمرأة المصرية لكل ما يحقق لها مكانتها والقيمة الحقيقية لها في المجتمع كفاعل أساسي في العمل الوطني والسياسي في هذ المجال، مؤكدًا أن بيت الأمة يفخر بأن تكون محافظة الغربية قلعة الوطنية التي أنجبت زعماء الوفد الثلاثة، هي موطن الانطلاقة الأولى لمبادرة الوفد مع المرأة، مُضيفا أنه ليس مع مقولة أن المرأة المصرية نصف المجتمع، لأن بتاريخها المشرف فإن هناك تأكيد أنها المجتمع كله، فهي التي وقفت جنبًا إلى جنب مع الرجل في ثورة 1919، ورأى الجميع شهادات في الثورة، وكانت صفية زغلول وهدى شعراوي رائدات الوطنية والحركة النسائية في مصر.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أن المرأة قدمت نموذجًا فريدًا للوطنية وحب الوطن ورمزًا للقيمة الحقيقية للمرأة المصرية، التي لم نطلق لها مبادرة الوفد مع المرأة من فراغ، بل تكريمًا لها ولدورها في المجتمع كجوهرة ثمينة وركيزة أساسية لا يمكن بأي حال أن نكون أمام تقدم في المجتمع بدون امرأة واعية وطنية.