أخبار مصر | "القوى العاملة" تزف بشرى سارة للعمالة المصرية بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تزف بشرى سارة للعمالة المصرية بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، اعتماد مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، 730 عقد عمل وشهادة استمرارية، ومراجعة واعتماد 641 تأشيرة عمل، بجلب 100 فرصة عمل للعمالة المصرية وتوفير 9 فرص داخلية من قبل المكتب وذلك خلال شهر أغسطس.

مكتب التمثيل العمالي تلقى من العمالة المصرية هناك نحو 17 شكوى تم حل 4 بالطرق الودية، وما زالت 13 أخرى تحت البحث والدراسة.

ومن ناحيته، قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بأبوظبى ياسر أحمد عيد، قام بالرد على أكثر من 500 استفسارا من خلال المكتب مباشرة، وعمل 9 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التى تصادف العمالية المصرية.

ويقوم المستشار العمالي، بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء، من كل أسبوع، بمقر القنصلية العامة بدبى لممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوى العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.

وفي ذات الإطار، نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في توثيق 24 عقدا منها 20 عقدا في مجال الخدمات والباقي لعمال الزراعة والصيد.

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وكشفت وزارة القوى العاملة في بيان لها، عن إجمالي الطلبات الصادرة من الأردن للحاسب الآلي خلال شهر أغسطس 2019، والتي بلغت 9268 تصريح عمل مجدد.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي بعمان بمتابعة مستحقات العمال التي تقدموا بشكواهم.

حيث حصل أشرف الحرايري المستشار العمالي بالأردن، مستحقات العمال المصرية بالأردن، والتي بلغت 9 ألاف و142 دينارًا أردنيًا أي ما يعادل 210 ألاف جنيه تقريبا، فضلا عن 595 ألفا و301 دولار قيمة مستحقات الضمان الاجتماعي التي تم تحويلها كرواتب تقاعد للمصريين السابق عملهم بالأردن.

ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.