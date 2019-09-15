أخبار مصر | رئيس حزب الوفد: لن نسمح بأي محاولة للنيل من الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد: لن نسمح بأي محاولة للنيل من الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد على مدار تاريخه يقف دائمًا إلى جانب الدولة المصرية، والوطن والمواطن، قائلا: "لن نسمح بأي محاولة للنيل من الدولة المصرية أو من رئيسها أو من الجيش الوطني المصري أو الشرطة، ونقول للجميع أننا حتى هذه اللحظة نواجه حربًا شرسة من أخطر الحروب حتى الآن وهي حرب الجيل الرابع التي تعتمد في المقام الأول على الشائعات وبث الفتنة".

وجاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة "الوفد مع المرأة" في محافظة الغربية، اليوم الأحد، حيث أوضح "أبو شقة" أن مصر بإرادة وتصميم وعزم وتاريخ هذا الشعب الذي يمتد إلى 7000 آلاف عام من الخبرة والحنكة السياسية التي تميز هذا الشعب عن شعوب العالم استطاع بتكاتفه وتماسكه أن يسقط مخططًا حاول إسقاط مصر في مستنقع سقطت فيه الدول المجاورة كسوريا واليمن وليبيا وغيرها.

وأشار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إلى أنه عندما يراهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على إرادة المصريين وحبهم لوطنهم، فإنها رسالة لكل من يحاول النيل من هذه الثقة بأن إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها كل المؤامرات التي تدبر لتبقى مصر بقوتها الوطنية.

ولفت المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إلى أن إرادة المصريين هي التي استطاعت دحر الإرهاب والقضاء على محاولات ضرب الاستقرار، وأصبحنا أمام الأمن والأمان وأمام مشروع وطني لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، مطالبا الجميع بالتكاتف على قلب رجل واحد لإنجاح هذا الواجب الوطني.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الثامن، على الرد على الشائعات المسيئة للرئاسة والقوات المسلحة والتي ترددت خلال الأيام الماضية، قائلا:"اللي يقف في 3 يوليو ويقدم نفسه والجيش وأولاده وأحفاده تعملوا فيه كدا، ابن مصر.. انتوا اللي توزعوا"، وتابع الرئيس حديثه:"خايفين من التنظيمات ليكوا حق، الإرهاب ليكوا حق، الدول تدخل في بلدكم ليكم كل الحق، بس أنتم صمام الأمان لمصر وشعبها فمحدش يلخبطكوا، ويجي اليوم اللي حد يقول فيه فواتير بأكلي وشربي أنا قولت علشان خاطركم، بس معقول يجي اليوم ده ويهمني إنكم تفضلوا ثابتين".

