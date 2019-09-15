أخبار مصر | مذكرة لنقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ بشأن أزمة 'التحرير'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذكرة لنقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ بشأن أزمة 'التحرير' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم 8 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بطلب للنقيب ضياء شروان، لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، طبقًا لنصوص قانون إنشاء النقابة 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية؛ وذلك لمناقشة أزمة الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، الذين دخلوا اليوم الخامس للاعتصام، احتجاجًا على قرار إدارة المؤسسة برئاسة أكمل قرطام، بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني للعقد وهو 900 جنيه فقط.

وتقدم بالمذكرة: جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعمرو بدر رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس محمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي.

وأعلن "عبدالرحيم" في تصريحات لـ"الفجـر"، عن انضمامه لاعتصام الزملاء، اليوم، مؤكدًا أن مجلس النقابة يتضامن مع حقوقهم ولن يتهاون عنها.

يذكر أن أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم جمال عبدالرحيم الوكيل الأول، أعلنوا تضامنهم مع الزملاء، وقاموا بزيارة مقر اعتصامهم بالمؤسسة، منذ اليوم الأول.