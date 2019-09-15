أخبار مصر | برلماني عن مؤتمرات الشباب: "المحور الأساسي للدولة المصرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عن مؤتمرات الشباب: "المحور الأساسي للدولة المصرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب تمثل محورًا مهمًا للدولة المصرية، خاصة أن القضايا والموضوعات التى يتم طرحها تهم الجميع وليس الشباب فقط، وكيف يكون للشباب دور فى التصدى للشائعات وزيادة الوعى فى المجتمع.

وأضاف طوبيا، أن الشباب هم المحور الأساسي للدولة المصرية، خاصة أن الانتظام فى تنظيم هذه المؤامرات يساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه على الانخراط فى العمل السياسى ورفع الوعى السياسى لديه، وتزايد أهمية هذه اللقاءات ينبع من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس.

وأشاد النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بأهمية جلسة "اسأل الرئيس" التى تعقد فى كافة المؤتمرات التى عقدت خلال الفترة السابقة، والتى يتم الاستماع فيها لكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب، ويجيب عليها الرئيس بشفافية ومصداقية، وهذا يعنى قطع الطريق على المشككين فى حجم الإنجازات التى نشهدها على الأرض المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.

الرئيس السيسي، شارك في 3 جلسات خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي عقد بمركز المنارة، بمصر الجديدة.

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وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين. وفي السياق ذاته، قال اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الإرهاب فى جلسة مؤتمر الشباب الثامن يلخص الأزمة التى تواجه مصر والقارة الأفريقية بالكامل. وأضاف "الجوهري"، أن السيسي يسعى لبناء وعي الشباب، بخطورة حجم قضية الإرهاب، والتحديات التي تواجه مصر والأمة بالكامل.

وأوضح أن مبدأ الشفايفة والمصارحة ينال القسط الأكبر في التعامل مع الشعب، وأن الدولة واجهت حتى الآن، سرطان الإرهاب بنجاح، ما يزعج قوى الشر التي تخطط لهدم واستقرار مصر، ولكنها مستمرة في معركتها ضده وفي الوقت ذاته البناء.

وطالب عضو مجلس النواب، الشعب المصري بخاصة فئة الشباب، بإدراك الوضع الذي تعيشه الدولة وما يحاك بها من مؤمرات، واصفا إياهم بالمستقبل الحقيقي الذى يمكن أن يساعد الدولة على استكمال البناء حتى الوصول لمرحلة للاستقرار الكامل.