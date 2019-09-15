أخبار مصر | كسور متعددة وتهتك بالأحشاء.. ننشر تفاصيل وفاة عامل مصري بالكويت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كسور متعددة وتهتك بالأحشاء.. ننشر تفاصيل وفاة عامل مصري بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات للمستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت، بمتابعة حادث سقوط خلاط أسمنت على عامل مصري بمدينة الكويت يوم الخميس الماضي.

وتابع المستشار العمال أحمد يوسف، إجراءات نقل جثمان المصري المتوفي إلى أرض الوطن فضلًا عن متابعة جميع مستحقاته لدى المصنع الذي كان يعمل به.

وأوضح أن التقرير الطبي للمتوفي، كشف عن أن سبب الوفاة يرجع إلي كسور متعددة بالفقرات العنقية والأضلاع الصدرية، وتهتك بالأحشاء البطنية، ونزيف دموي نتيجة سقوطه داخل ماكينة خلاط خرساني.

وبحسب بيان لوزارة القوى العاملة، فإن الوزير محمد سعفان، يتابع أولًا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفي في الحادث ومستحقاته لدي الشركة التي كان يعمل بها.

المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، نوه بأن المواطن المتوفي يدعي عبد المنعم سيد سعيد، من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم: A11151882، ويبلغ من العمر 48 عاما.

وأردف المستشار أن المتوفي على إقامة مصنع شركة الصناعات الهندسية، وجارِ التواصل معها لإنهاء المستحقات الخاصة به، ومعرفة إذا كان يعمل بها أو بشركة أخرى.

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الواقعة ترجع إلى سقوط خلاط أسمنت، بمصنع الصلبية، على المواطن، لتقوم إدارة الإطفاء بمنطقة الحادث، بانتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريبًا بعد فصل التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، يتواصل مكتب التمثيل العمالي مع زملاء المواطن المصري لإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، وأسرة السفارة والقسم القنصلي، فضلا عن إبلاغهم أن الوزارة تتابع جميع حقوقه كامله نتيجة الحادث.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد كلف الخميس الماضي، مكتب التمثيل العمالي، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري الذي توفي نتيجة حادث ومتابعة مستحقاته بالكامل لدى المصنع.

وبدوره قام مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المصري "كامل.م.ر" العام المنقضي، ومساعدتهم هل زوجها له مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية من عدمه.

وأفاد المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، بأنه على الرغم من عدم وجود مستندات لدي الأسرة، فقد قام المكتب بالتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة، وتم الحصول علي المستندات المطلوبة.

