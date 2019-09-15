أخبار مصر | رئيس "سياحة النواب": السيسي تحدث عن جميع القضايا بوضوح وحسم في مؤتمر الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "سياحة النواب": السيسي تحدث عن جميع القضايا بوضوح وحسم في مؤتمر الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان واضحًا وحاسمًا تجاه جميع القضايا والملفات التى جاءت فى حديثه للمصريين.

وأعرب صدقي، عن ثقته فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون والتفاف الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية حول القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود والأكاذيب والإشاعات والسموم التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وتابع: "لقد استوقفتنى الكلمات التى قال فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إن السياحة المصرية وصلت لأدنى مستوياتها بسبب أحداث ‪2011 ‬ وأن السياحة اتضربت وفقدنا ما يقرب من 70 أو 80 مليار دولار بسبب هذه الأحداث"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف بشان هذا الملف. ووجه النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تحية للرئيس السيسى قائلا:"أنه صاحب الفضل الأول فى استعادة مصر لعافيتها على خريطة السياحة العالمية خاصة أن الرئيس السيسى فى جميع جولاته وزياراته الخارجية لمختلف دول العالم كان يروج بنفسه للسياحة المصرية"، مُشيرًا إلى أن قوى الشر والإرهاب والظلام فى ترويجهم للإشاعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية هدفهم أيضا الاستمرار فى استهداف السياحة المصرية، مُشيدًا بدور صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى إحباط محاولات الإرهابيين لضرب أمن واستقرار الدولة المصرية. ‪ وفي نفس السياق، أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل عدة إلى الشعب، مغزاها أننا نواجه حالة من التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وبناء دولة حديثة رغم كل المعوقات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن السيسي أكد أن الجيش حصن مصر، ويعد هو الأقوى في المنطقة بأسرها ومحاولات التشكيك في القوات المسلحة، لن يقبله المصريين، لأن العلاقة بين القوات المسلحة والشعب علاقة لأيمكن لاحد المساس بها.

