أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، عدة فعاليات حيث افتتحت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة عدة معارض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمناطق (15 مايو - الزاوية الحمراء - التبين - الوايلي)، كما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية معرض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة بقرية حلابة بمركز قليوب، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق السيوف – شارع 45 - الجمرك).

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة مطروح قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وصرف الأمصال اللازمة بالمجان بمدينة مرسي مطروح، وأقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة منافذ متنقلة (سيارات متحركة لبيع اللحوم والخضروات والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمناطق (شارع المديرية، شارع الحلو بمدينة طنطا - شارع البحر بمدينة كفر الزيات - المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى).

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية عدة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق ( ميدان الانصاري - المنزلة، شارع السد - بندر شربين )، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية معرض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بشارع السوق بمدينة الباجور، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية حول أهمية تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل السياسي بمدينة بلبيس فضلا عن إفتتاح معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينة أبوحماد، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة دمياط معرض لبيع السلع التموينية والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة بجوار مقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط الجديدة.

وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة السويس معرض لبيع المستلزمات المدرسية والحقائب بأسعار مخفضة بقرية عامر بقسم الجناين، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بإفتتاح معرض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بشارع عبد السلام عارف بمدينة سنورس، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة قنا بتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية دور المحليات في الحياة السياسية بمقر مكتبة الطفل بمركز أبوتشت، فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان (أهمية المشاركة السياسية في تنمية المجتمع بمركز فرشوط، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بشارع بورسعيد بمدينة أبنوب فضلا عن تنظيم ندوة تثقيفية حول دور المرأة في الحياة الحزبية بمركز شباب مدينة صدفا.

كما افتتحت أمانة الحزب بمحافظة الأقصر معرض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بقرية الزينية بمركز طيبة فضلا عن تنظيم إحتفالية لتكريم بعض المتفوقين دراسية لحفظة القرآن الكريم بمركز شباب السلام بمركز إسنا، واقامت أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد بإقامة عدة منافذ لبيع السلع التموينية والأسماك بأسعار مخفضة بقريتي (عزب القصر- بدخلو) بمركز الداخلة.. فضلا عن تنظيم دورة تدريبية حول كيفية تأهيل الكوادر الشبابية لممارسة الحياة السياسية بمركز شباب الفتح بمدينة موط بمركز الداخلة، وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بإفتتاح معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمدينة أبوقرقاص، فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقرية منقطين بمركز سمالوط.