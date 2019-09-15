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وزير النقل يتفقد أعمال تطوير مزلقان ومحطة أبوحمص

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب لتفقد أعمال تطوير مزلقان ومحطة أبوحمص الذي يربط شطري المدينة. شارك في الزيارة المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومسؤولي الهيئة، والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير أمن البحيرة، والمهندس سعد الله رشوان، رئيس مدينة أبوحمص.

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وتفقد الوزير ومرافقوه مزلقان السكة الحديد بأبوحمص، حيث تجري أعمال تطوير المزلقان وعمل برج إشارات خط «القاهرة- إسكندرية» ورفع كفاءة السكة الحديد كما تفقدوا مبنى برج الإشارات الجديد للتحكم في حركة القطارات.

ووجه وزير النقل بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على المحطة وإقامة سور موازي لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية، كما قرر وزير النقل إلغاء المزلقان القديم وإستكمال الأعمال في المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة المقبلة.

واستمع الوزير ومرافقوه لعرض تقديمي من الشركة المنفذة للأعمال من داخل غرفة التشغيل والتحكم في مسارات القطارات بالبرج تناولت نبذة عن المشروع والبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ وأهم المعوقات التي تواجه التنفيذ، ووجه الوزير والمحافظ بإنهاء كافة العقبات للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور
الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور
الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور
الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور
الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور
الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور
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