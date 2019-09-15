شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط ومحافظ القليوبية يتفقدان مستشفى الناس للأطفال بشبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، مستشفى الناس الخيري للأطفال بشبرا الخيمة.

وأشادت وزيرة التخطيط بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها، التي تفوق المستشفيات العالمية، وأن المستشفى تعد نموذج مشرف للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لخدمة المواطن، في إطار تحقيق أهداف الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة على استعداد بتقديم أي دعم تحتاج إليه المستشفى لتقديم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر وهذا ما تبني عليه مبادرة «حياه كريمة» التي نادي بها رئيس الجمهورية.

وتعد المستشفى، أكبر مستشفى للأطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وتبدأ المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها خلال أكتوبر 2019 بـ ١١٠ سرير، كما تضم المستشفى 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.