شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستقل القطار لتفقد تطوير محطة أبوحمص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقل كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومرافقوهما، القطار رقم 901، المتجهة من مدينة دمنهور إلى الإسكندرية عقب تفقدها أعمال تطوير محطة دمنهور، وذلك لتفقد أعمال تطوير مزلقان ومحطة أبوحمص الذي يربط شطري المدينة. واستقل الوزير ومرافقوه القطار رقم 576 عائدا من أبوحمص إلى مدينة دمنهور لحضور اجتماع مع المسؤولين بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

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