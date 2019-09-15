شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين في «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية» لـ٢٤ سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميا «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، في اتهامهم بقتل اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين، لجلسة ٢٤ سبتمبر الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وحسن السايس، بسكرتارية حمدي الشناوي.