شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد النساء تنطلق في جنازة الشهيد أيمن هراس في كفر الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّعت محافظة كفرالشيخ، الأحد، الشهيد عريف أيمن ياسر مصباح هراس، 20 عامًا، شهيد الواجب بحادث جنوب العريش الإرهابي بشمال سيناء، بمسقط رأسه بقرية حصة الغنيمي، بمركز قلين، بمشاركة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، ورافقه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، والآلاف من أهالي حصة الغنيمة والقرى المجاورة بالمحافظة، في موكب جنائزي مهيب، وذلك لتشييعه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بقرية حصة الغنيمي، بمركز قلين في جنازة عسكرية مهيبة للشهيد، بعد أداء صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، ودفن جثمانه بمدافن العائلة بالقرية.

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وانطلقت زغاريد النساء تودع الشهيد، بينما بكى شباب القرية وهم يرددون الهتافات المناهضة للإرهاب، قائلين: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«الله أكبر.. الله أكبر»، و«لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله»، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، مرددين الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة في حربهم على الإرهاب الغاشم.

ونعى الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الشهيد أيمن ياسر مصباح هراس، مقدماً أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.

وقال إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكداً حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبه وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدي لهذه الجماعات الإرهابية، والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها في شمال سيناء ضد قوى والإرهاب الأعمى، الذين باتت نهايتهم وشيكة على أيدي رجال الجيش الأبطال، ورجال الشرطة البواسل.

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء

تشييع جثمان عريف أيمن ياسر مصباح الشهيد بحادث جنوب العريش الإرهابى بشمال سيناء