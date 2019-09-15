شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد أعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور.. ويعتمد 10 مليون لسرعة الانتهاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، محطة سكة حديد دمنهور. وتفقد الوزير الأعمال الجارية بالمحطة، وما تم من أعمال وإنشاءات بمحطة سكة حديد دمنهور، والتي بدأت منذ عام 2015، والمتضمنة مبنى محطة على الطالع و2 مبنى على النازل وتطويل وتطوير الأرصفة، وإنشاء 11 مظلة وكوبري للربط بين المبنيين و3 مشايات لدخول الجمهور ومواسير للصرف المغطى لتقليل نسبة المياة الجوفية وإنشاء خزانات للحريق 350م³ ومحطة كهرباء وتطوير أرصفة البضائع حيث تم الإنتهاء من نسبة 78% من حجم الأعمال ومتبقى استكمال أعمال البلاط والمبنيين الطالع.

شارك في الزيارة المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومسؤولي الهيئة، والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير أمن البحيرة، ومحمد خميس، رئيس مدينة دمنهور، والمهندس سعد الله رشوان، رئيس مدينة أبوحمص.

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وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونقابة المهندسين بمحافظة البحيرة، زارت المحطة الشهر الماضي لتفقد الأعمال الإنشائية بمحطة السكة الحديد بدمنهور، للوقوف على أسباب تأخير تسليم المحطة التي يجري إنشائها منذ نحو 4 سنوات بعد هدم مبنى المحطة القديمة.

وقرر وزير النقل والمواصلات سرعة اعتماد مبلغ 10 مليون جنيه لدفع العمل بالمحطة وسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، ووجه «الوزير» بسرعة الإنتهاء من الأرصفة خلال أسبوع واحد، وذلك بعد إعتماد عينة البلاط المختبرة التي تحقق المواصفات بالتنسيق مع سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، وسرعة الانتهاء من الكوبري المعدني الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوي الإحتياجات الخاصة، وسرعة إنهاء أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال الأرصفة.

ووجه بسرعة حل مشكلة الصرف المغطى، وعقد إجتماع تنسيقي بحضور استشاري متخصص في أعمال الصرف الصحي وجميع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة ارتفاع المياة الجوفية بالمحطة والوصول إلى منسوب مناسب للحفاظ على الأعمال الإنشائية الجارية، والبدء في ترميم الحائط الساند، كما وجه بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الكوبري الخرساني الرابط بين حي شبرا وحي أبوالريش مارًا بالسكة الحديد ورفع كفاءة الكوبرى العلوى ووضع خطة زمنية للإنتهاء من الأعمال بأقصى سرعة.

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فى جولة تفقدية لأعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور

الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور

الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور

الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور

الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور

الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور

الفريق كامل الوزير وزير النقل و اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير مزلقان و محطة أبو حمص بدمنهور