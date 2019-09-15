شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يعتمد حركة تنقلات شملت أكثر من 57 موظفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأحد، أول حركة تنقلات في إطار إعادة هيكلة الموظفين داخل ديوان عام المحافظة، شملت أكثر من 57 موظفا ما بين نقل بين الإدارات بعضها البعض وإنهاء انتداب لبعض الموظفين لعدم حاجة العمل إليهم.

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جاء ذلك ضمن مخطط لتطوير الديوان العام، عرضه الدكتور أيمن مختار، منصب السكرتير العام للمحافظة، كأول قيادة شابة يتقلد هذا المنصب، ووافق المحافظ على تنفيذه. وشمل المخطط دمج إدارة التفتيش والمتابعة لتصبح الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ولأول مرة إنشاء إدارة جديدة لمكافحة الفساد تحت مسمى إدارة الرقابة الداخلية، وشملت الحركة فصل إدارة الإعلام عن العلاقات العامة، لتعظيم الدور الذي تقوم به إدارة الإعلام في التواصل مع الآخرين داخليا وخارجيا متمثلا في المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين.

وشمل إنشاء مكتب متابعة تابع للسكرتير العام لمتابعة كل الأعمال الخاصة داخل وخارج الديوان مع مختلف الجهات، وتغيير بعض الأماكن داخل الديوان لتيسير الحركة على المواطنين داخل الديوان، وصدق المحافظ على نقل إدارة فض المنازعات للدور الأرضي تيسيرًا على المواطنين، بالإضافة لإنشاء مركز تكنولوجي خاص بالديوان العام لتقديم كل الخدمات من خلال الشباك الواحد.

وذكرت المحافظة في بيان لها أن الحركة جاءت بعد الخبرة التي اكتسبها السكرتير العام في العمل بالمنظومة في دولة أرمينيا لتبادل الخبرات والتي جاءت في اطار تأهيل وزارة التنمية المحلية للقيادات الشابة، واعتمد المحافظ قرار الإنشاء للاستفادة بالخبرات ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم أولاً بأول وفق منظومة واحدة.