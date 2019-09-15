شكرا لقرائتكم خبر عن «كايرو نايل فالي» يشارك بقافلة أندية «روتاري مصر» للتوعية في مجالات صحية وطبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك نادي «كايرو نايل فالي»، مع 13 ناديًا آخر من الروتاري في قافلة أندية روتاري مصر الشاملة، والتي عقدت في مدينة بدر، الجمعة الماضي، 6 سبتمبر، ونظمتها لجنة رعاية المستشفى العائم برئاسة إنجي منيب ولجنة التوعية والوقاية من الأمراض برئاسة الدكتور هشام شوقي، بالتعاون مع اتصالات مصر.

وشارك نادي «كايرو نايل فالي» بعيادة لمرضى السكر والأوعية الدموية، تحت رعاية أ.د. إياب حنا، عميد معهد السكري و3 من مساعديه، بالإضافة إلى هالة حمدي رئيس، وحنان ألفونس، سكرتير فخري بالمساعدة في تنظيم العيادات. وشملت العيادات عدة فروع: جراحة السكري والأوعية الدموية، الطب الباطني، أمراض النساء، الأمراض الجلدية، طب الأطفال، جراحة العظام، أمراض الأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأورام وطب العيون، كما تم إجراء فحص لـ800 مريض، وتم إجراء الفحوصات وصرف الأدوية وإحالة الحالات التي تتطلب عمليات في المستشفى مجانًا.

وتضمن عمل القافلة برامج توعية في مجالات صحية وطبية متنوعة، وتم تقديم الهدايا للأطفال الذين يصلون إلى القافلة الطبية. حضر افتتاح القافلة الطبية رئيس مجلس أمناء مدينة بدر.

قافلة مدينة بدر

قافلة مدينة بدر

قافلة مدينة بدر

قافلة مدينة بدر

قافلة مدينة بدر