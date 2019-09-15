شكرا لقرائتكم خبر عن «حي المنتزه» يبدأ إزالة عقار عزبة فرعون لخطورته الداهمة على حياة السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ حي المنتزه أول في الإسكندرية، الأحد، إزالة عقار عزبة فرعون حتى سطح الأرض، لبنائه دون ترخيص وخطورته الداهمة على حياة السكان. ولقى شخصين مصرعهما وأصيب نحو 20 آخرين، مساء الجمعة، إثر انهيار شرفة شقة الطابق الرابع بالعقار المشار إليه، وذلك أثناء نقل جهاز عروسين «عفش».

وقال حمدي عبدالعليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إن العقار الكائن بشارع شركة عباد الرحمن مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية وصادر له قرار إزالة برقم 647 لسنة 2019. وتبين من تحقيقات نيابة المنتزه أول انهيار الشرفة بالكامل بمن فيها من أقارب العروسين وسقوط الأنقاض على آخرين أسفل العقار، وبناء العقار دون ترخيص.

وأصدر المستشار أشرف المغربي، عدة قرارات تشمل طلب ملف العقار من الحي، وتشكيل لجنة من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار. وقررت النيابة استدعاء المقاول، ومسؤولي شركات المياه والكهرباء لسؤالهم عن كيفية توصيل المرافق لعقار دون ترخيص، وطلب تحريات المباحث.

إزالة عقار كارثة انهيار شرفة "جهاز العروسة" بعزبة فرعون بالإسكندرية

إزالة عقار كارثة انهيار شرفة "جهاز العروسة" بعزبة فرعون بالإسكندرية

إزالة عقار كارثة انهيار شرفة "جهاز العروسة" بعزبة فرعون بالإسكندرية

إزالة عقار كارثة انهيار شرفة "جهاز العروسة" بعزبة فرعون بالإسكندرية