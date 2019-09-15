شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تطرح 1656 قطعة أرض فضاء لإقامة مدافن عليها بطريق الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات عن طرح 1656 قطعة أرض فضاء متخللات بغرض إقامة مدافن عليها بطريق الفيوم بمساحات تتراوح بين 8 إلى 80 مترا لقاطني محافظة الجيزة وذلك بنظام حق الانتفاع.

وتوضح المحافظة أنه على من يرغب في الحجز يتقدم بشراء كراسة الشروط المتضمنة المواصفات واستمارة الحجز من مقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات الكائن بسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك نظير سداد مبلغ 50 جنيها وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15/9/2019 ولمدة شهر.

كما يقوم الراغبون في الحجز بتقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للشروط الواردة بكراسة الشروط بالجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات في مواعيد العمل الرسمية ويكون مقابل حق الانتفاع وفقا لما هو موضح بكراسة الشروط لكل قطعة وحسب درجة التميز.

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وأعلنت محافظة الجيزة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم حيث يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية ومن قاطني محافظة الجيزة وألا يقل عمره عن 30 عامًا طبقا للوارد بكراسة الشروط وألا يكون قد سبق تخصيص مدفن له من قبل ويستثنى من شرط ألا يكون قد سبق تخصيص مدفن له من قبل المتقدمين لمساحات أقل من 20 مترا مربعا بغرض ضمها لمدافن قائمة مجاورة. وتشير المحافظة إلى أنه في حالة عدم سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة يعتبر عدولاً عن طلب الحجز كما يتم تسليم الأرض بعد سداد كامل قيمة مقابل حق الانتفاع ويتم البناء خلال ستة أشهر من تاريخ التسليم.

وتوضح محافظة الجيزة أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد القطع المطروحة يتم إجراء قرعة علنية إلكترونية للسادة الذين تنطبق عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة ويتم الإعلان عن المواطنين الفائزين في موعد لاحق على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة «www.giza.gov.eg».

وتنوه محافظة الجيزة أن طرق السداد ستتم من خلال سداد 25% من قيمة حق الانتفاع (كدفعة حجز) والقيمة الباقية يتم سدادها فوراً عند التخصيص وتأمين قيمته 2،5% من إجمالي القيمة المستحقة كمقابل حق الانتفاع يسدد عند الاستلام.

كما تنوه المحافظة أنه يتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء للفائزين من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام على أن يكون الترخيص ساريا لمدة عام كامل، وفى حالة عدم البناء في المدة المحددة يعرض الأمر على مجلس إدارة مشروع الجبانات كما يلتزم المنتفع بأن يقوم بالبناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلامه قطعة الأرض مع تجديدها لمدة 6 أشهر أخرى كحد أقصى مع مصادرة التأمين، وفى حالة عدم البناء خلال المهلة الثانية يتم سحب الأرض دون إنذار مسبق بعد استصدار قرار سحب وإعادة تخصيص القطعة من السلطة المختصة لمواطن آخر.

وتشمل أيضا شروط الحجز أنه يجب على المنتفع مراعاة شروط بناء الجبانة المنصوص عليها في لائحة العمل بالجبانات وتتم مصادرة التأمين في حالة عدم الالتزام بشروط البناء أو عدم إزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء. كما يجوز التنازل عن قطعة الأرض بعد إتمام البناء وبعد العرض على الجهات المختصة وسداد كافة الرسوم المقررة بلائحة العمل المنظمة للجبانات.