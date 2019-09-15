شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدير مدرسة نبروه الإعدادية.. ومحافظ الدقهلية: حزين أن أرى الحمامات بهذا السوء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إقالة مدير مدرسة نبروه الإعدادية بنات بسبب سوء حالة الفصول بالمدرسة والحمامات.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية، الأحد، لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية.

وعبر المحافظ عن استيائه من حالة الفصول ودورات المياه بمدرسة نبروه الإعدادية بنين، وقال: «ازاي تنتظروا حتى الآن بدون صيانة دورات المياه والفصول اللى يقعد فيها أبنائنا بحالة سيئة ولا تليق بشكل المدرسة من بره» .

Advertisements

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

وقال شاروبيم: «أنا حزين أن أرى حمامات في مدرسة البنات بهذا السوء بالرغم من احتياجها لأشياء بسيطة، لولا تقاعس مسؤولي المدرسة عن توفيرها والاهتمام بصيانتها.. دورات المياه في المدرسة من أسوأ ما رأيت ولا تليق ببناتنا»، متسائلا: «هل قمتم بأي صيانة لمقاعد المدرسة التي لا تحتاج سوى ترميمها وطلب زراعة الفناء».

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

وتوجه محافظ الدقهلية إلى مدرسة الشهيد طه رضا أبوالمعاطي الثانوية بنات، ووجه سؤالا لمديرة المدرسة: «كنتي فين طوال فترة الصيف وتركتي المدرسة في حاجة لتنظيم وتنظيف هي عايزة اهتمام ولا تحتاج رؤوس أموال» .

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

وتفقد المحافظ مدرسة الحرية الابتدائية المشتركة بنبروه وقال: «من الجيد دهان المدرسة ولكن الأهم صيانة المقاعد الخاصة بأولادنا»، كما تفقد معهد نبروه الابتدائي وشدد على ضرورة الاهتمام بالفصول.

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

وشدد محافظ الدقهلية على المشاركة المجتمعية، وقال: «شجعوا المواطنين على المشاركة معكم وكلنا نعطي لمصر ولأبنائنا ولابد أن يتعاون الجميع لتحسين حالة الخدمات المقدمة للمواطنين».

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية

الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية فى جولة تفقدية لعدد من المدارس بإدارتى نبروه وطلخا التعليمية