شكرا لقرائتكم خبر عن «الفلاحين»: الجيش والشرطة والرئاسة مؤسسات وطنية لا تهتز بالشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالمؤتمر الوطني للشباب، في نسخته الثامنة، والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أذابت الجليد وتخطت كل الخطوط الحمراء وأرست قواعد جديدة في الحوار بين الرئيس وأبنائه، وصنعت مزيجًا سحريًا بين خبرات الماضي وطاقات المستقبل في مشهد غاب لسنوات عن بلادنا، ومع التطور التكنولوجي، تطورت الاستراتيجية التي تسير عليها الحكومة، واقتنعت أن الشباب لهم صوت ويجب الاستماع إليه.

وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إن مؤتمرات الشباب التي ابتكرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم، تؤكد للعالم أجمع أن شباب مصر هم القطار السريع الذي سينهض بوطننا وأنهم في قلبه وعقله، كما أنها منصة جديدة تواكب العصر بين الحكومة وأبناء الشعب وتعكس حرص القيادة السياسية على التواصل مع الشباب، مُشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة منذ 5 سنوات احتاج إلى إرادة ورؤية سياسية ثاقبة مُدعومة بعزيمة الشعب المصري لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك العديد من الدول خاضت تجربة الإصلاح الاقتصادي ولكنها لم تستطع استكمال البرنامج مثلما نجحت مصر.

وأوضح نائب نقيب الفلاحين في تصريحات له، الأحد، أن المؤتمر في نسخته الحالية، ضم كل الاتجاهات السياسية وكل أصحاب الفكر والرؤى والمبادرات الإيجابية من الشباب المصري، وأرست قواعد المكاشفة والمصارحة بكل الحقائق وهو المنهج الذي يعتمد عليه الرئيس السيسي في طريقة حكمه، مما يجعل الشباب المصري شريكًا فيما يتم اتخاذه من قرارات وفيما يتم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع.

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من جانبه، أكد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أنه في كل مؤتمر للشباب يثبت الرئيس أن شباب مصر هم محور تقديره وتفكيره وأنهم في قلب الدولة وأنهم القادمون من الخلف لإعادة مصر لمكانتها تحت القيادة الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا أن الرئيس وجه عدة رسائل خلال جلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، أبرزها؛ أن حالة التشكيك في الإنجازات القومية بدأت منذ وقت طويل، أي قبل عصر ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن كل إنجاز نقوم به يعقبه عملية إرهابية لأن هناك استهداف دائم لمصر.

وأكد الرئيس عدم التهاون مع أي متجاوز في أي من أجهزة الدولة المختلفة، مشددا على أن ما ذكر خلال الأيام الماضية كذب وافتراء، وبناء قصور رئاسية من أجل مصر.

وأضاف الأمين العام للفلاحين، أن الرئيس السيسي رد بقوة على الخونة والعملاء الذين يريدون الوقيعة بين مؤسسات الدولة والشعب، وجاء الرد ليخرس كل الألسنة التي تشكك في علاقة الجيش بالشعب، مؤكدًا إن الجيش والشرطة والرئاسة مؤسسات وطنية لا تهتز بالشائعات، وأن الأولوية خلال الست سنوات الماضية كانت لتثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن موازنة التعليم بلغت 130 مليار جنيه، يذهب منها 80% للأجور فقط.

وأوضح الرئيس أن المشاورات مستمرة مع الجانب الأثيوبي لعدم تضرر حصة مصر بعد ملء سد خزان سد النهضة الأثيوبي. وأشار إلى أننا «نحتاج مناعة داخلية لحماية بلادنا من الإرهاب».