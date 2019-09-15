شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يكتشف معبدًا أسفل منزله في سوهاج.. وحملة أمنية تنجح في ضبطه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت حملة أمنية لضباط مباحث شرطة السياحة والآثار في سوهاج، اليوم الأحد، عن العثور على معبد بطلمي أسفل منزل موجه بالتربية والتعليم بمدينة المنشأة، وذلك أثناء قيام صاحب المنزل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنزل بمعاونة 6 آخرين، فيما أكدت لجنة من الآثار أن الكشف لمعبد يعود إلى العصر البطلمي.

وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بقيام موجه بالتربية والتعليم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بمدينة المنشأة، وبعرض المعلومات على اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، كلف بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت، مفتش مباحث المنطقة، لكشف ملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات صحة المعلومات، وتم استهداف منزل المذكور وضبطه وباقي المتهمين، والعثور على حفر بعرض متر و60 سم، وعمق 9 أمتار ونصف المتر، ينتهي بسردابين من الناحية الشرقية، ومن الناحية الغربية، به مجموعة من الحجر الجيري بأرضية وجدران مرصوصة بطريقة منتظمة، وتوجد غرفة من الحجر الجيري عليها رسومات وكتابات وزخارف، وتم تشكيل لجنة من الآثار لمعاينة الكشف، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن الكشف من الآثار الثابتة، وأنه جزء من معبد بطلمي، وتم التحفظ على المسكن بمعرفة النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكشف عن معبد "بطلمى" أثناء تنقيب موجه بالتربية والتعليم عن الآثار داخل منزله بسوهاج

الكشف عن معبد "بطلمى" أثناء تنقيب موجه بالتربية والتعليم عن الآثار داخل منزله بسوهاج