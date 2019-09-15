شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة بالمدارس الخاصة والدولية.. و«التعليم» تشدد على تحية العلم وأداء النشيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب المدارس الخاصة «عربى ولغات» وطلاب المدارس الدولية، الأحد، الدراسة في نحو 7600 مدرسة، فيما ينتظم 22 مليون طالب وطالبة بالنظام التعليمى القديم الأحد المقبل في ما يقرب من 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

وشددت إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المدارس الخاصة والدولية، ضرورة أداء الطلاب تحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطنى، والالتزام بتدريس مادتى اللغة العربية والتربية الوطنية داخل المدارس للحفاظ على اللغة الأم والهوية المصرية.

وطالبت الوزارة المدارس الخاصة والدولية بالالتزام بالقرار الوزارى المنظم لسداد المصروفات المدرسية والالتزام بنسبة الزيادة السنوية المقررة بالقانون.

وأتاحت الوزارة لأولياء الأمور لجميع الطلاب سداد المصروفات المدرسية الكترونيا وعبر شبكة فورى باستخدام الرقم القومى للطالب.

في سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم غلق باب التقدم لأول مدرسة متخصصة في صناعة الحلى والمجوهرات بالعبور، بعد فتح باب التقدم لمدة أسبوعين.

وتجاوز عدد الطلاب المتقدمين 500 طالب وطالبة ومن المقرر بدء إجراء اختبارات القبول في اللغة العربية والانجليزية والرياضيات خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لبدء الدراسة بها.

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة الأحد بدء إجراء المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وتعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

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وفى سياق متصل كثفت وزارة التربية والتعليم من إجراءات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، لطلاب النظام القديم الأسبوع المقبل ،وذلك للانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والاحلال تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للمشروع القومي لإصلاح البنية التحتية للمدارس والتي يبلغ عددها نحو (55) ألف مدرسة.

وتتابع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة والشاملة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تتضمن الصيانة البسيطة تركيب الإضاءة ومراجعة زجاج الفصول وتغيير الهالك منه والتأكد من سلامة أسوار المدارس والأبواب وصلاحية دورات المياه للاستخدام.

وشكلت الأبنية التعليمية عدد من اللجان بمختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ الخطة الخاصة بالعام الدراسي الجديد، وكذلك متابعة إنشاء وتنفيذ 15 ألف فصل دراسي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها بالعام الجديد.

وتشمل خطة صيانة المدارس للعام الدراسي الجديد تطوير 550 سور مدرسة على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة 90 مدرسة فنية ومركز تدريب في إطار الشراكة مع وزارة الصناعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ المديريات التعليمية تعليمات الكتاب الدورى الصادر للاستعداد الجيد لاستقبال العام الدراسي الجديد وطالبت جميع الجهات المعنية- كلٌ فيما يخصها- باتخاذ الإجراءات ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم فيما يخص شؤون المعلمين والطلاب.

وأكد الكتاب الدوري ضرورة توزيع جميع المعلمين على المدارس، بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات قبل بدء العام الدراسي الجديد، والالتزام بالمعايير والضوابط المقررة.

وطالب الكتاب الدوري برفع مستوى الوعي الجمعي لدى العاملين داخل المؤسسات التعليمية بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، واستكمال إجراءات التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية.

وأكد الكتاب ضرورة الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة، ورفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي لدى الطلاب، وتنمية الفكر التطوعي لدى الطلاب من خلال الاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية داخل المدرسة، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للطلاب؛ للتأكيد على إبراز قيم الانتماء والولاء، والبذل والتضحية من أجل الوطن وذلك بشكل دوري.

وطالب بتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، والتأكيد على أن مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة غير منهجية، الهدف منها إعداد الأطفال للتعليم، وطالب بسرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة، ومتابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل الجيد واللائق داخل المدرسة.

وشدد الخطاب على أهمية غرس قيم المواطنة، وروح الانتماء للوطن من خلال الالتزام بتحية العلم المصري، والنشيد الوطني أثناء طابور الصباح، والالتزام ببرامج الإذاعة المدرسية، كما شدد بعدم التطرق داخل المدارس إلى أية قضايا خلافية (سياسية أو دينية).