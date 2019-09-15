شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: اعتماد 1371 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، اعتمد 730 عقد عمل وشهادة استمرارية. بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 641 تأشيرة عمل وتفويض لشركة إلحاق عمالة، بجلب 100 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 9 فرص عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال شهر أغسطس 2019.

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بأبو ظبى، ياسر أحمد عيد، حول الشكاوى العمالية للمصريين، التي تم حلها بالطرق الودية أشار إلى أن مكتب التمثيل العمالي تلقي 17 شكوى تم حل 4 شكاوى منها بالطرق الودية.

وما زالت هناك 13 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسارا من خلال المكتب مباشرة، وعمل 9 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التي تصادف العمالية المصرية. ويتواجد المستشار العمالي بالتواجد بصفة دائمة، يوم الثلاثاء، من كل أسبوع، بمقر القنصلية العامة بدبي لممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية، والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة.

وذلك لاستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوى العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.