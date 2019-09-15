شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لحديد نوع الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إجراء الحقن المجهرى لتحديد نوع الجنين حلال ولا شىء فيه.

جاء ذلك خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ردًا على سؤال:"هل يجوز إجراء حقن مجهرى وهل يجوز تحديد نوع الجنين؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"الحقن المجهرى حلال وتحديد نوع الجنين حلال، واللى يعمل حقن مجهرى علشان يحدد نوع الجنين حلال ".