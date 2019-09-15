شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 4 شباب مصرعهم، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية خلف منجم السكري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثث.

تلقى اللواء اشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد عماد حمدي، مدير فرع البحث الجنائى جنوب البحر الأحمر، يفيد بمصرع 4 شباب، إثر انهيار صخرة جبلية عليهم بأحد الأودية الجبلية خلف منجم السكري.

تبين أن الشباب جميعهم من قرية البحيرة، التابعة لمركز إدفوا محافظة أسوان، حيث أنهم كانوا ينقبون عن خام الدهب بطريقة غير شرعية بمنطقة تسمى محطة 2، وبحوزتهم سيارة نقل، وبعد يومين اكتشف ذووهم سقوط الصخرة عليهم بعد وجود السيارة بالقرب من مكان الواقعة.

وبحث عدد كبير من ذوى الضحايا عنهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم العثور عليهم ونقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد، لاستخراج تصاريح الدفن بعد إخطار النيابة العامة، التى صرحت بذلك بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية فى الواقعة.