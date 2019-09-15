شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد تونس اليوم ثانى انتخابات رئاسية بعد الثورة التونسية وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية نشر حوالى 70 ألفا من عناصر الأمن الوطنى فى مختلف أرجاء البلاد، لتأمين الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتأمين عمليات الاقتراع والفرز والشخصيات والضيوف والملاحظين وكافة المرشحين، إلى جانب ضمان الأمن العام.

تشهد تونس ثانى انتخابات رئاسية بعد الثورة التونسية

الانتخابات الرئاسية الـ11 فى تاريخ تونس والثانية بعد الثورة التونسية

بعد وفاة السبسى تم تقديم موعدها إلى 15 سبتمبر 2019فى حالة عدم حصول أى مرشح على أغلبية الأصوات فإن انتخابات الإعادة لن تتجاوز 3 نوفمبريتنافس فى الانتخابات 26 مرشحا منهم :

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ـ وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى المرشح المستقل المدعوم من نداء تونس وحزب آفاق تونس

ـ بجانب رئيس الحكومة الحالى يوسف الشاهد

- ويحاول الإخوان العودة للمشهد عبر مرشحهم عبد الفتاح مورو

- يخوض الانتخابات من محبسه المرشح نبيل القروى صاحب قناة تليفزيونية ورجل الأعمال المتهم بغسيل الأموال والتهرب الضريبى

- هناك قرابة 400 ألف ناخب تونسى يحق لهم الاقتراع فى الخارج

ـ ويحق لأكثر من 7 ملايين ناخب من بين 11 مليون نسمة الاقتراع فى الانتخابات داخل تونس