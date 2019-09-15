شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: أمريكا مستعدة للتحرك فى حالة أى هجوم إيرانى على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت كيليان كونواى مستشارة البيت الأببض، أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك فى حالة أى هجوم إيرانى على السعودية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

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