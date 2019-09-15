شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يشهد مراسم تخرج طلاب الشرطة "الدور الثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - اليوم الأحد مراسم تخرج وحلف اليمين لطلاب "الدور الثانى" من السنة الرابعة بكلية الشرطة وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية، حيث أدى الخريجون اليمين أمام وزير الداخلية وذلك تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

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ووجه وزير الداخلية - خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مؤكداً أن انضمامهم لصفوف العمل الأمنى للمساهمة مع باقى زملائهم فى القيام بالواجب الوطنى الموكل إليهم، شرف عظيم ينبغى أن يفخروا به، مشدداً على ضرورة بذل كافة الطاقات والتحلى بروح الإقدام والمثابرة، والعمل المستمر على تطوير قدراتهم وتطويع ما تلقوه من برامج دراسية وتدريبية طوال سنوات الدراسة بالكلية لتحقيق رسالة الأمن، والاستفادة من خبرات زملائهم فى مجال العمل الشرطى، بما يسهم فى دفع مسيرة العمل الأمنى.