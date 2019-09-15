شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: اعتماد 1371 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، اعتمد 730 عقد عمل وشهادة استمرارية، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد 641 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لـشركة إلحاق عمالة بجلب 100 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 9 فرص عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال شهر أغسطس 2019.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بأبوظبى ياسر أحمد عيد، حول الشكاوي العمالية للمصريين التي تم حلها بالطرق الودية أشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي تلقي17 شكوى تم حل 4 شكاوى منها بالطرق الودية، ومازالت هناك 13 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفسارا من خلال المكتب مباشرة، وعمل 9 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التى تصادف العمالية المصرية.

ويقوم المستشار العمالى بالتواجد بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل اسبوع بمقر القنصلية العامة بدبى لممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوى العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية.

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