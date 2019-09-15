وفد جامعة فيينا الطبية يزور جامعة النهضة لتنفيذ الشراكة فى مجال التعليم الطبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة ببنى سويف ولفيف من قيادات الجامعة وفداً تعليمياً من جامعة فيينا الطبية يومي الجمعة والسبت 13 و14 سبتمبر2019، و ضم وفد جامعة فينا الطبية كلا من Dr. med. Andjela Baewert مدير مركز التقويم والمهارات بجامعة فيينا الطبية، وDr. Angelika Hofhansl, MME مدير مركز المناهج والتدريس بجامعة فيينا الطبية، وAlexandra Rathkolb, MSc,MBA استشاري بإدارة العلاقات الدولية بجامعة فيينا الطبية وProf.Dr.Richard Marz استشاري التعليم الطبي بجامعة فيينا الطبي.

وشارك وفد جامعة فيينا الطبية فى تنفيذ ورشتي عمل يومي الجمعة والسبت بحضور أعضاء هيئات التدريس بكليتي الطب البشري وطب الفم والأسنان بجامعة النهضة، إذ تناولت الورشة الأولي: طرق التقويم في التعليم الطبي، ووتناولت الورشة الثانية: استخدام الطرق الحديثة في التدريس في مجال التعليم الطبي.

وشهد يوم السبت على هامش ورشة العمل الأولي لقاءً تعريفيا للطلاب الجدد بكليتي الطب البشري وطب الفم والأسنان لشرح كل ما يتعلق بنظام الدراسة بالكليتين.

وفى مستهل اللقاء ألقى الدكتور أحمد جمال عميد طب الأسنان كلمة رحب فيها بالطلاب الجدد مؤكدا أهمية التعاون مع جامعة فيينا الطبية باعتبارها أقدم جامعة طبية علي مستوى أوروبا وتحتل المركز 49 على مستوى العالم.

وألقى الدكتور طارق سعيد عميد كلية الطب جامعة النهضة كلمة رحب فيها بالضيوف والطلاب الجدد أكد أنه سيتم تطبيق منهج دراسي حديث تم إعداده بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة النهضة وجامعة فيينا وأوضح أن مدة الدراسة بالكلية سوف تكون خمس سنوات يعقبها سنتان من التدريب الإلزامي، على أن تكون الدراسة الطبية بنظام النقاط المعتمدة، والمنهج الدراسي سيعتمد استراتيجية التعامل الرأسي والأفقي، ويقوم الطلاب بالتدرب على المهارات الإكلينيكية بدءاً من السنة الأولي بصورة متدرجة تزداد في السنوات النهائية من الدراسة ليستطيع الطالب الجمع بين العلوم الأساسية والاستخدامات الإكلينيكية.

ورحب الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة في كلمته بالطلاب الجدد لكليتي الطب البشري وطب الفم والأسنان وتمني لهم سنوات دراسة متميزة في ظل التعاون مع جامعة عريقة مثل جامعة فيينا الطبية لتخريج دفعات متميزة.

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من جانبه، قال المهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس الأمناء بجامعة النهضة إن الجامعة تسعى دائماً لإتاحة كل الإمكانيات المادية والبشرية ليحظى طلابها الجدد بكل أوجه الاهتمام، وشدد على أهمية التدريب العملي لخلق جيل جديد قادر علي المنافسة والتميز في سوق العمل .

وفى ختام ورشتى العمل كرمت جامعة النهضة وفد جامعة فيينا الطبية بإهداء درع الجامعة لكل منهم.

الجدير بالذكر أنه سبق أن أعلن الدكتور حسام الملاحي – رئيس جامعة النهضة عن صدور القرار الوزاري للدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 3310 لسنة 2019 والمتضمن الموافقة على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة النهضة بدءاً من العام الدراسي 2019 / 2020.

وكانت الجامعة قد وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقية شراكة مع جامعة فيينا الطبية في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للنمسا حيث تقوم جامعة فيينا الطبية بالإشراف على المناهج الدراسية وعملية التقويم والامتحانات وتدريب الطلاب وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن جامعة فيينا الطبية تعد من أقدم جامعات أوروبا ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1365 ولديها خبرة طبية تمتد إلى 750 عاماً وجاء تصنيفها في عام 2016 بالمركز الخامس عشر على مستوي الجامعات الأوروبية وفي المركز ال 49 على مستوي جامعات العالم، ومن أبرز خريجيها العالم النفسي الشهير سيجموند فرويد وعالم الفيزياء الشهير إروين شرودنجر.



وفد جامعة فيينا الطبية يزور جامعة النهضة



وفد جامعة فيينا الطبية يزور جامعة النهضة