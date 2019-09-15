الأجهزة الأمنية تفحص 75 شقة مفروشة و11 فندقا شعبيا بالغردقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مباحث الأداب بمديرية أمن البحر الأحمر، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر، حملة لفحص الشقق المفروشة والفنادق الشعبية بمدينة الغردقة للتأكد من اخطارات التأجير بها. أسفرت الحملة عن فحص 75 شقة مفروشة، و11 فندقا شعبيا، كما تم الكشف على المقيمين بالشقق المفروشة، جنائيا سياسيا فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات.

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