شكرا لقرائتكم خبر عن موقع التنسيق: غلق كافة خدمات الثانوية العامة 2019 الثانية ظهرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم غلق كافة خدمات الثانوية العامة اليوم الأحد الموافق 15-9-2019 الساعة الثانية ظهرا.
وأضاف موقع التنسيق، أن الموقع يستقبل الآن طلبات تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة والدور الثاني ويفتح باب تسجيل رغبات للمستنفدين والمتخلفين عن المراحل السابقة.
كان مكتب تنسيق القبول بالجامعات، أعلن أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من غد الإثنين حتى الأربعاء المقبل.
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