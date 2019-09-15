شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم الأحد، الحاج السعيد، والد المستشار محمد السعيد الشربينى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والحاج أحمد السعيد، والمستشار محمود السعيد، والمستشار مصطفى السعيد.
ومن المقرر أن يقام العزاء بالمنصورة، بدار المناسبات بجوار مسجد النصر، غدا الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، عقب صلاة المغرب.
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