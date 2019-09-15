أخبار مصر

وفاة والد المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم الأحد، الحاج السعيد، والد المستشار محمد السعيد الشربينى، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والحاج أحمد السعيد، والمستشار محمود السعيد، والمستشار مصطفى السعيد.

ومن المقرر أن يقام العزاء بالمنصورة، بدار المناسبات بجوار مسجد النصر، غدا الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، عقب صلاة المغرب.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا