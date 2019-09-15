القبض على شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، في ضبط شخصين بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
كانت أجهزة وزارة الداخلية ضبطت أحد العناصر الإجرامية سبق اتهامه في 6 قضايا متنوعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ساحل سليم، وبحوزته 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1000 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وضُبط أيضا أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة الفتح، بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، دراجة بخارية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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