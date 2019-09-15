ضبط 5 تشكيلات عصابية و210 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

بالتنسيق بين قطاع واصلت الأجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 210 قطعة سلاح ناري بحوزة 192 متهما، وتنفيذ 85270 حكما قضائيا متنوعا.

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كما تم ضبط 329 قضية مخدرات بحوزة 343 متهما، أبرزها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 46,580 كيلو جرام، كما جرى ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهما ارتكبوا 25 حادثا متنوعا.

وضبطت القوات 66 متهما من المراقبين والسجناء الهاربين، كما تم ضبط 23 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.