خلال يوم.. ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 6107 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 2096 مخالفة تجاوز السرعة المقررة 210 مخالفات السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير 6 مخالفات دراجات نارية مخالفة 35 مخالفة شروط الترخيص 9 مخالفات "موقف عشوائي". جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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