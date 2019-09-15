"مقتل شاب".. تدخل لنصرة صديقه فسقط جثة ممزقة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مقتل شاب على يد عاطل طعنا بسلاح أبيض.

البداية تعود إلى تلقي اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أنه أثناء وقوف المجني عليه "أحمد" وصديقه بالشارع محل سكنهما، وقعت مشادة كلامية بين الأخير وعاطل.

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استعان العاطل بشقيقه، وانهالا بالضرب على الطرف الثاني، الذي استنجد بصديقه العشريني "أحمد"، وأسرع الأخير لنصرته ليتلقى 6 طعنات بالجسم أردته قيتلا في الحال.

فر المتهم وشقيقه بالهرب فور ارتكاب الجريمة، ولفظ الشاب أنفاسه الأخيرة في غضون دقائق متأثرا بإصابته، قبل وصول سيارة الإسعاف.

وطارد رجال الشرطة المتهمين، وأمكن ضبط المتهم الرئيسي الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن أداة الجريمة>

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.