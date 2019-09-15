أشعة مطار القاهرة تكشف محاولة راكب تهريب 365 قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولى، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، في ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكب قادم من النمسا.

بدأت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فيينا، اشتبه رجال الأمن في راكب مصري قادم من النمسا، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة فتم تأكيد الاشتباه، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 365 قرص ترامادول مخدر مخبأه في علب أدوية أخرى.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.