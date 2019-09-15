الخدمات الأمنية تعيد حقيبتين بداخلهما أموال لركاب في محطات المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أعادت الخدمات الأمنية بمحطة مترو أنفاق الشهداء، حقيبتين لاثنين من المواطنين بداخلهما مبلغ مالي عقب تركهما سهواً بالمحطة.

تلقى قسم شرطة ثالث المترو إخطاراً من الخدمات المعينة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بعثور أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة على حقيبة يد حريمي وبداخلها "مبلغ مالي، متعلقات شخصية، هاتف محمول".

وفي وقت لاحق حضرت لديوان القسم مالكة الحقيبة "مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج"، التي أدلت بمواصفات الحقيبة وما بداخلها، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها.

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وفي ذات السياق، تلقى قسم شرطة ثالث المترو إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بعثور أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة على حقيبة يد متروكة بمدخل محطة الشهداء، وبداخلها "مبلغ مالي، متعلقات الشخصية".

وحضر في وقت لاحق لديوان القسم مالك الحقيبة "عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج، للإبلاغ عن فقده حقيبة اليد الخاصة به وتبين أنها ذات الحقيبة المعثور عليها، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

ولقى ذلك استحسان المواطنين، وقدما الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول في التواصل معها وإعادة الحقيبتين.