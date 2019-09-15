بأوراق مزورة.. مالك شركة ينصب على الشباب بدعوى توفير فرص عمل حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات والهيئات الحكومية بموجب محررات مزورة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس"، مقيم بدائرة مركز شبين الكوم، لتقدمه لفرع أحد البنوك بخطاب مزور منسوب لإدارة شئون العاملين بالبنك "يفيد على غير الحقيقة" تعيينه كموظف بقسم الائتمان بالبنك.

وبمواجهته أفاد بتحصله على الخطاب من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي قدره ثمانون ألف جنيه وأنه لم يكن يعلم بكون الخطاب مزور.

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بتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "صاحب شركة استصلاح أراضي" مقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 3قضايا "شيكات، مخدرات"، وتبين قيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على الشباب راغبي العمل بالبنوك والمؤسسات والهيئات الحكومية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تعيينهم بتلك الجهات وتسليمهم محررات مزورة منسوبة لها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بالاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه من المذكور عقب إيهامه بقدرته على تعيينه، وتسليمه خطاب مزور منسوب للبنك.

بتطوير مناقشته أضاف بارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب، والاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بزعم تعيينهم بالبنوك المختلفة العاملة بالبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.