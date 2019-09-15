ضبط مقاول هارب من أحكام غرامات بـ 2 مليون جنيه في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، القبض على مقاول هارب من التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس جزئي.

كان النقيب محمد وداد، معاون مباحث قسم باب الشعرية، قد تمكن من القبض على "هاني.إ"، مقاول، ومقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس جزئي ومستأنف "مبانٍ" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد أيمن وحيد مفتش المباحث، اعترف بصحة الأحكام.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.