4 شروط.. خطوات الحجز الإكتروني لأراضي الإسكان المتميزة والأكثر تميزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بدء التسجيل لحجز قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزًا، بـ8 مدن جديدة، يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

وينشر الخليج 365 شروط التقديم لهذه الأراضي، وطريقة التقديم لها إلكترونيا وعدد قطع الأراضي في كل مدينة على النحو التالي:

عدد قطع الأراضي:

قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالي، 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

وقطع الأراضي الأكثر تميزًا، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.

شروط التقديم للحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتين أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحد أو مدينتين.

3- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

4- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.

خطوات الحجز الإلكتروني:

- يتم استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com بدء من يوم 17 سبتمبر الجاري.

- يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

- يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

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- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز اليه.

- يقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه -دفعة واحدة وغير مجزأه.

بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع امكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

الشروط البنائية:

جاءت الشروط البنائية في كراسة الشروط بنسبة لا تزيد عن 50%، على أن يكون عدد الأدوار أرضي بجانب 3 أدوار علوية متكررة، وفي بعض المدن أقل من 3 أدوار، ويسمح بعمل بدروم بالأنشطة المصرح بها فقط، ويسمح بعمل سطح 25% من المساحة المسموح بالبناء عليها.

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