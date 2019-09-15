نائب: ارتفاع الاحتياطي النقدي تأكيد على نجاح الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 45 مليار دولار يؤكد أن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير فى الطرق الصحيح.

وقال "حساسين"، في بيان اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي كانت رؤيته صائبة في اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي لإنقاذ الوطن، مؤكدا أن ارتفاع الاحتياطي يؤكد للجميع أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وستكون هناك نتائج كبيرة أكثر على الأرض تنعكس بشكل صريح وإيجابي على المواطن المصري.

وأضاف: "الجميع لاحظ كيف تعافت الدولة المصرية، والتنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بدعم من القيادة السياسية".