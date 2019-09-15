الصحفيين: خطوات جادة لتوفير وحدات سكنية جديدة خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

أعلن محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة تتخذ خطوات جادة، للحصول على وحدات سكنية جديدة تابعة لوزارة الأوقاف في عدة محافظات، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.

جاء ذلك خلال توقع بروتوكول تعاون اليوم، بين النقابة ووزارة الأوقاف، لإدارة شؤون المبنى، وإدارة الأمن والصيانة والكافتريات.

وقال "عبدالحفيظ" إن هذا البروتوكول سيكون بداية تعاون مثمر بين النقابة والوزارة، وسيشهد مبنى النقابة تغييرًا ملحوظا لكل الزملاء الفترة المقبلة.

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فيما قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن هذه الوحدات ستكون في كل المحافظات وبمساحات متنوعة، مضيفًا أن النقابة ستتكفل بوضع المعايير، وسيتم الإعلان عنها بشفافية، وسيتم توزيعها وفقًا للعدل في التوزيع بين الزملاء.

وكان وقع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعلى رأسهم شريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء التوقيع منفصل لعقدين، أحدهما لإدارة شؤون الأمن، وأحدهم للصيانة والكافتيريات.