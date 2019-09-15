مفتي الجمهورية: كشف كذب وأباطيل الجماعات الإرهابية من واجبات الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر بلد الأزهر الشريف تتصدى لأكاذيب الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تجعل من الدولة الوطنية نقيضًا للدولة الإسلامية وتجعل من الوطن مجرد حفنة تراب، على غير الحقيقة وما يعكسه الواقع من حث الشريعة الإسلامية على الانتماء للوطن، وبذل الغالي والرخيص للدفاع عنه.

وأضاف المفتي خلال رئاسته للجلسة الرئيسية الأولى للمؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، الذي انطلقت فعالياته صباح الأحد، أنه حينما دخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وضع "وثيقة المدينة" ترسيخًا لمبدأ التعايش السلمي وقبول الآخر، وبعد إرساء قواعد الدولة توجه لبنائها عسكريًّا واقتصاديًّا، وقام الكفار وأعداء الدولة ببث الشائعات والأكاذيب حولها، كالذي تقوم به الجماعات والتنظيمات الإرهابية من بث الأكاذيب والشائعات لنشر الفوضى والتشكيك في جهود بناء الدول، وما أشبه اليوم بالبارحة!

وأوضح مفتي الجمهورية: أن عنوان المؤتمر يشغل بال الكثير من المسلمين، وأضحى من واجبات الوقت أن نجيب على كل الأسئلة التي تتعلق بفقه بناء الدول، وكشف أكاذيب وأباطيل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وهذا ما تقوم به مصر بلد الأزهر الشريف الذي ينشر الوسطية والإسلام متعاونًا في ذلك مع دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وهو ما أثبت للعالم أجمع أن دعاة التطرف والإرهاب لا يمثلون شيئًا بجانب قامات العلماء ووسطية الإسلام وسماحته.

وتوجَّه المفتي بالتحية والتقدير للجيش المصري الذي يروي تراب مصر بدمائه الطاهرة، وبالشكر لوزارة الأوقاف وللمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف، على حسن اختيار موضوع المؤتمر في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها مصرنا والمنطقة العربية.​