نقيب الفلاحين: إنجازات السيسي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الفلاحين شاركوا في المؤتمر الوطني للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات، لافتا إلى أن معظم المشكلات التي تعاني منها البلاد كانت نتيجه لسياسات أنظمة سابقة زادتها التحركات الشعبية في عام2011 سوءا، حتى أوشكت الدولة على الانهيار لولا لجوء الشعب للقوات المسلحة لإنقاذ البلاد تبعها مطالبة الشعب بتولي السيسي أمور البلاد، الذي كان عند حسن ظن المصريين وتحمل المسؤولية بشجاعه منقطعه النظير ليصلح ما أفسده الآخرون.

وأضاف أبوصدام، أن انجازات السيسي لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد.

واوضح عبدالرحمن أن الشعب المصري يثق ثقه عمياء في صدق الرئيس ويفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الدولة، ولذا كان تحرك الشعب لتغيير الدستور للسماح للسيسي بالترشح لفترات قادمة حبا له وثقة في قدرته على إدارة المرحلة الحالية والتي تعد من أصعب المراحل في عمر الدولة المصرية، وتحمل الشعب برضا تام تبعات الاصلاح الاقتصادي حبا وثقة في الرئيس مما لم يحدث ولن يحدث مع أي رئيس مصري آخر.