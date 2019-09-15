تشييع جنازة الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث من الجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شيعت بعد ظهر الأحد، من الجامع الأزهر، جنازة الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ78 عاما.

وأم المصلين في صلاة الجنازة، الشيخ محمد زكي الأمين العام السابق للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، بحضور الدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور عمرو الورداني مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، والدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية.

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ونعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، المحدث العلامة الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له الأحد، أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطي في بيان سماحة السنة النبوية الشريفة، ومحاضراته في أروقة الأزهر ومختلف الجامعات الإسلامية والعربية؛ والتي أفاد منها طلاب العلم من مختلف بقاع الأرض.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للعالم الإسلامي، ولكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.