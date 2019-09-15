"الصحفيين" توقع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات 'الأوقاف' لإدارة مبناها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وقع محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون، مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الأوقاف؛ لإدارة مبنى النقابة، فيما يتعلق بالأمن والصيانة والكافتيريات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحماد الرمحي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الشركة، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.

وجاء التوقيع منفصل لعقدين، أحدهما لإدارة شؤون الأمن، وأحدهم للصيانة والكافتيريات.​