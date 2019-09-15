مصر | عاجل.. وزير الداخلية يشهد مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثاني" بكلية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الداخلية يشهد مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثاني" بكلية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأحد، مراسم تخرج وحلف اليمين لطلبة "الدور الثانى" من السنة الرابعة بكلية الشرطة وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية حيث قام الخريجين بأداء اليمين أمام وزير الداخلية وذلك تمهيدًا لإستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

ووجه وزير الداخلية - خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مؤكدًا أن انضمامهم لصفوف العمل الأمنى للمساهمة مع باقى زملائهم فى القيام بالواجب الوطنى الموكل إليهم، لهو شرف عظيم ينبغى أن يفخروا به، مشددًا على ضرورة بذل كافة الطاقات والتحلى بروح الإقدام والمثابرة، والعمل المستمر على تطوير قدراتهم وتطويع ما تلقوه من برامج دراسية وتدريبية طوال سنوات الدراسة بالكلية لتحقيق رسالة الأمن، والإستفادة من خبرات زملائهم فى مجال العمل الشرطى، بما يسهم فى دفع مسيرة العمل الأمنى.

وفيما يلى نعرض شروط القبول بكلية الشرطة":

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى:

1_ توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

2_ ألا يزيد عمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية.

3_ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

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4_ ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

5_ ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

6_أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

7_ ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

8_أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة.

وكانت كشفت أكاديمية الشرطة عن شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 أطباء، والتي تتمثل في الآتي: أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، أن يكون الطالب حسن السيرة، ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم أو فصلة من مراحل تعليمية سابقة.